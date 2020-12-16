استراتيجية جديدة للأمن الرقمي للاتحاد الأوروبي

المصدر: وام

تقدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية باستراتيجية جديدة للأمن الرقمي للاتحاد.

وقالت المفوضية في بيان لها إن استراتيجية العمل الجديدة ستعزز المرونة الجماعية لأوروبا ضد التهديدات الإلكترونية وتساعد على ضمان استفادة جميع المواطنين والشركات بشكل كامل من خدمات موثوقة إلى جانب أمن الأدوات الرقمية.

وأوضحت المفوضية أن استراتيجية الأمن الرقمي الجديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح بتعزيز ريادته بشأن القواعد والمعايير الدولية في الفضاء الإلكتروني ودعم التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للترويج لفضاء إلكتروني عالمي مفتوح ومستقر وآمن يرتكز على سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية

وتقدم المفوضية في الوقت نفسه مقترحات لمعالجة كل من المرونة الرقمية والمادية للكيانات والشبكات الهامة بما في ذلك إصدارها توجيها بشأن التدابير الخاصة بمستوى عال من الأمن الرقمي عبر الاتحاد وآخر بشأن مرونة الكيانات الهامة.

تغطي هذه المقترحات مجموعة واسعة من القطاعات وتستهدف معالجة المخاطر الحالية والمستقبلية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية إلى الجريمة أو الكوارث الطبيعية بطريقة متماسكة ومتكاملة.

وتهدف "استراتيجية الأمن الرقمي الجديدة " إلى حماية الإنترنت للجميع مع تقديم ضمانات في الوقت نفسه لا على صعيد ضمان الأمن فقط وإنما حماية القيم الأوروبية والحقوق الأساسية للجميع أيضا.

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