التلقيح ضد كورونا سيبدأ "في نفس اليوم" في كل دول الاتحاد الأوروبي

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 "في اليوم نفسه" عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوء أخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر/بايونتيك.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي "أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور (...) إنها مهمة ضخمة". وأضافت "دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول ال27 على أن تبدأ في نفس اليوم".

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