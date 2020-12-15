بالفيديو.. روسيا تنجح في إطلاق صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت روسيا بنجاح امس الاثنين صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد ست سنوات تقريبا من تجربة سابقة.

ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن منذ ذلك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ "بروتون" المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينيات القرن الماضي، وفق "يورونيوز".

وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون" الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.

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