"المجمع الانتخابي" يبدأ التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية

المصدر: وكالات

يصوت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة المكون من 538 عضواً لاختيار الرئيس الجديد ونائبه وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة، وينبغي على المرشح الحصول على دعم 270 منهم لضمان فوزه.

وبحسب "CNN" فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتقدم على الرئيس دونالد ترامب.



الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات



الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

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