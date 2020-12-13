ترامب: الانتخابات الأمريكية الفائتة الأكثر فساداً عبر التاريخ

المصدر: وكالات

في تصريحات نارية عبر حسابه على "تويتر"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانتخابات الأمريكية الفائتة هي الأكثر فساداً عبر التاريخ.

وقال ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "هذه هي الانتخابات الأكثر فساداً بتاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف: " الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!".

وقال: " كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ إنه صخب الدولة المتأرجحة".

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت "الجمعة" دعوى قضائية من ولاية تكساس تسعى لإبطال فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، ما يمثل هزيمة كبيرة في محاولة الرئيس دونالد ترامب لعكس خسارته في الانتخابات.



وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة بأصواتهم، غداً "الاثنين"، لانتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه في خطوة أخرى باتجاه تتويج فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسمياً، على الرغم من إصرار الرئيس دونالد ترامب على رفض الخسارة والاستمرار في معاركه القانونية لتغيير نتيجة الانتخابات.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز