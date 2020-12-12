أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر - بيونتك»

المصدر: (واشنطن - د.ب.أ)

صوتت لجنة حكومية أمريكية مكونة من خبراء خارجيين 17 صوتاً مقابل اعتراض أربعة أصوات وامتناع واحد، لصالح تأييد أمر استخدام طارئ للقاح «كوفيد 19» الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك. وتعتبر التوصية غير الملزمة للجنة واحدة من الخطوات الأخيرة قبل أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام طارئ للقاح، وهو أمر متوقع حالياً في الأيام المقبلة.

وخلال جلسة استماع علنية استمرت لساعات، استجوبت لجنة الخبراء مسؤولي شركة فايزر حول سلامة اللقاح وتفاصيل تنفيذ تجربة اللقاح. وأعرب بعض الخبراء، عن قلقهم من عدم وجود معلومات كافية حول فعالية اللقاح على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً. وفي ختام الجلسة، صوتت اللجنة على ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكبر.

وحال وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فسيتم شحن عشرات الملايين من جرعات لقاح فايزر إلى جميع أنحاء البلاد، ليبدأ برنامج التطعيم الشامل. وطلبت الولايات المتحدة بالفعل 100 مليون جرعة بطلب مسبق، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص، حيث يجب إعطاء اللقاح على مرحلتين.

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