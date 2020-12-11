نتائج التجارب السريرية لـ«فايزر» في مجلة علمية

المصدر: (عواصم - وكالات)

نشرت مجلة «نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين» العلمية، أهم المجلات الطبية في الولايات المتحدة أمس، النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح المضاد لـ«كورونا»، الذي طوّره تحالف فايزر /‏ بايونتيك الأمريكي الألماني.

وتتحدث المجلة في مقال افتتاحي عن «انتصار»، في وقت بدأت لجنة خبراء استدعتهم الوكالة الأمريكية للأدوية أمس، النظر بشكل علني في بيانات اللقاح بهدف اتخاذ قرار بشأن الترخيص له من عدمه.

في الأثناء، وافقت كندا على أول لقاح، وقالت إن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحاً لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر. وكندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح فايزر /‏ بايونتيك.

يوم طيب

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان الأربعاء «يوم طيب للكنديين»، مضيفاً «سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير... لكننا سنواجه شتاءً صعباً»، وذلك في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق بها قيود صحية جديدة مما سيؤثر على الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء الموجة الأولى.

وأفادت الحكومة بأن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل بعد تطعيم ذوي الأولوية. وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أول من أمس، أن البلاد الآن «في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021»، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل بنهاية سبتمبر.

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