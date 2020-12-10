نتانياهو : الاتفاق مع المغرب خطوة مهمة أخرى على طريق السلام

المصدر: البيان الإلكتروني

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، باتفاق إقامة علاقات كاملة مع المغرب، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام" وخطوة مهمة على طريق السلام.

وأضاف نتانياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفق سكاي نيوز.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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