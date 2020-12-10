هولندا تطرد دبلوماسيين روسيين متهمين بالتجسس

المصدر: أ ف ب

طردت السلطات الهولندية دبلوماسيَين روسيَين متهمَين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا، على ما أعلن جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان اليوم الخميس.

ويتهمهما الجهاز بأنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات الروسية.

وكتب الجهاز أن المواطنين الروسيين كانا يعملان لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية.

وكانا معتمدين في هولندا كدبلوماسيين في السفارة الروسية لدى لاهاي، وفق جهاز الاستخبارات الهولندية.

وأوضح الجهاز أن "جهاز الاستخبارات العامة والأمن أنهى عمليات ضابط في الجهاز الروسي للاستخبارات المدنية". والرجل متهم بإنشاء "شبكة كبيرة من المصادر تعمل أو كانت تعمل حصرياً في قطاع التكنولوجيات المتقدمة".

وتتهم السلطات الهولندية رجلاً ثانياً وصفته هو أيضاً بأنه "ضابط في الاستخبارات الروسية"، بأنه لعب "دورا مساندا".

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية المواطنين الروسيين "شخصين غير مرغوب بهما" في هولندا، وفق ما أفاد جهاز الاستخبارات الهولندية في بيانه.

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