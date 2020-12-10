عاصمة كوريا الجنوبية تستخدم حاويات لاستيعاب أعداد مرضى كورونا المتزايدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت حكومة عاصمة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إنها ستستخدم حاويات متنقلة للتعامل مع نقص عدد أسرة المستشفيات الناجم عن الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سيئول.

وأضافت أنها ستقوم قريبًا بتركيب الحاويات المتنقلة التي تضم أسرة طبية في المستشفيات التي تعاني من نقص عدد الأسرة، لاستيعاب العدد المتزايد من مرضى كوفيد-19.

وجاء قرار حكومة سيئول هذا بعد أن أدى الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة سيئول إلى نقص كبير في عدد أسرة المستشفيات، بحسب "يونهاب".

ووفقًا لمسؤولي حكومة سيئول، ستستكمل الحكومة تركيب الحاويات المتحركة التي تضم 48 سريرًا طبيًّا في مركز سيئول الطبي بحلول اليوم الخميس، وتثبيت الحاويات المتحركة التي تشمل 102 سرير طبي في مستشفيات بلدية أخرى في الأيام المقبلة.

ودعا المسؤولون إلى تفهم الرأي العام لتلك المرافق الطبية التي لم يسمع بها أحد، قائلين إن الإزعاج الكبير قد يكون حتميًّا للمرضى الذين سيتم إدخالهم في هذه الحاويات.

وقال أحد المسؤولين: "صحيح أن مرافق الحاويات سيئة لأن السرير الطبي المؤقت يختلف عن السرير العادي، لكنها خيار لا مفر منه في حالة الطوارئ".

وذكر المسؤول أن الجدران الفاصلة وكاميرات المراقبة سيتم تركيبها حول الحاويات الطبية المتنقلة لمنع دخول الغرباء، وبالتالي تعزيز العمليات الآمنة للمنشآت.

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل استخدام الأسرة في المستشفيات المخصصة للأمراض المعدية في سيئول ارتفع إلى 82.2% حتى يوم الثلاثاء، بينما انخفض عدد أسرة المستشفيات المتاحة المخصصة للمرضى المصابين بأمراض خطرة إلى ستة فقط.

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