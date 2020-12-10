الرئيس الغاني يتصدر نتائج الانتخابات

المصدر: (أكرا - د.ب.أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات في غانا، أمس، تصدر الرئيس الحالي نانا أدو أكوفو- أدو في عدد الأصوات وتفوقه على منافسه الرئيسي الرئيس السابق جون دراماني ماهاما. وقالت اللجنة بعد فرز نتائج 270 من إجمالي 275 دائرة انتخابية في البلاد، إن أكوفو- أدو حصل حتى الآن على 51.3 % من الأصوات، يليه ماهاما بنسبة 47.29 %.

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50 % على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى من التصويت الذي أطلق عليه «معركة عملاقين».

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو- أدو المنتمي للحزب الوطني الجديد الحاكم ومهاما، زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على منصب الرئاسة، حيث فاز كل منهما من قبل في انتخابات واحدة، حيث فاز أكوفو- أدو في 2016 ومهاما في 2012.

وانتخب ما يقرب من 17 مليون ناخب مسجل في غانا 275 نائباً من بين 914 مرشحاً في انتخابات السابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو- أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مجدداً.

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