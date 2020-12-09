أنغيلا ميركل تتصدر قائمة "فوربيس" للنساء الأكثر تأثيراً في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت مجلة "فوربس" الأمريكية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي "قاومت" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمحت بدخول أكثر من مليون لاجئ من سوريا إلى أراضي بلادها، على رأس قائمتها للنساء المئة الأكثر تأثيرا في العالم.

وحلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المرتبة الثانية مع الإشارة إلى أنها السيدة الأولى التي تولت هذا المنصب.

فيما احتلت كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة وفقا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتبة الثالثة بصفتها المرأة الأولى التي انتخبت لهذا المنصب في تاريخ بلادها.

فيما رجعت المرتبة الرابعة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تليها ميليندا غيتس زوجة بيل غيتس، التي تصنفها المجلة "أكثر النساء نفوذا على صعيد الأعمال الخيرية"، وفق "روسيا اليوم".

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