أمريكا تفرض عقوبات تتصل بالإرهاب على دبلوماسي إيراني باليمن وجامعة إيرانية

المصدر: (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتصل بالإرهاب على حسن إيرلو سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن وجامعة المصطفى الدولية في إيران والمواطن الباكستاني الذي يتخذ من إيران مقرا له يوسف علي موراج.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج كما وصفت جامعة المصطفى الدولية بأنها مركز انطلاق لعمليات فيلق القدس والتجنيد في الخارج.

وقالت إن موراج دعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

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