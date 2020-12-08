بدء حملة التطعيم الجماعي ضد كورونا في بريطانيا وسط أجواء إيجابية

المصدر: وام

بدأ سبعون مركزا صحيا في بريطانيا - وسط أجواء إيجابية - تقديم جرعة التطعيم الأولى من الشحنة التي تحوي ثمانمائة ألف جرعة من لقاحي ( BioTech و Pfize ) لمكافحة فيروس كورونا في يوم اعتبره المراقبون مفصليا في تاريخ المملكة المتحدة.

و من المقرر أن تخصص الجرعات الأولى من اللقاحين لكبار السن في دور الرعايا الإجتماعية في البلاد.

و من أجل تشجيع أكبر عدد من الناس على أخذ اللقاح كنوع من الوقاية الجماعية ستقوم الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة و زوجها الأمير فيليب بالتطوع لأخذه بشكل علني.

و حسب هيئة الصحة العامة في بريطانيا فإن برنامج التطعيم سيخضع لنظام مراقبة للوقوف على مدى نجاعته خصوصا و أن هناك عددا من المشككين بفاعليته.

من ناحيته توقع بوريس حونسون رئيس الوزراء البريطاني أن تشكل حملة التطعيم قفزة نوعية في مسيرة بلاده في هذا الظرف .. و شدد على ضرورة البقاء في حالة يقظة تامة لأسوأ السيناريوهات.

و من المتوقع استمرار حملة التطعيم حتى الربيع المقبل في حال سارت الأمور بشكل جيد دون تعقيدات.. فيما توقعت مصادر صحية استخدام لقاح أوكسفورد AstraZeneca في حال الموافقة عليه من المجلس الصحي في بريطانيا.

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