كوريا الجنوبية تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 7455

المصدر: وكالات

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة، والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت السلطات أمس الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و261 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و175850 والوفيات إلى 109717.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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