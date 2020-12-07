تظاهرات متجددة للمعارضة في بيلاروسيا

المصدر: (مينسك - أ.ف.ب)

تظاهر أنصار المعارضة في بيلاروسيا مجدداً أمس، في شوارع مينسك للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، عبر تنظيم عدد من التجمعات الصغيرة بدلاً من المسيرة الكبيرة التي كانت تُنظم عادة في وسط العاصمة. وأفادت وسائل إعلام محلية عن عشرات التجمعات في أحياء مختلفة في المدينة. وأُحصي حوالي ثلاثين تجمعاً الأحد الماضي.

وكتبت قناة «نيكستا لايف» على تلغرام التي تنسق التعبئة، «في مينسك ومدن أخرى، يتجمع المتظاهرون محلياً في صفوف طويلة، رغم توقيفات يتعرض لها المارة بشكل عشوائي تماماً».

وبحسب منظمة «فياسنا» غير الحكومية، تم توقيف 35 شخصاً حتى الساعة، معظمهم في العاصمة. واعتُقل صحافيان بيلاروسيان في غرودنو في غرب البلاد، قرب الحدود مع بولندا وليتوانيا.

وصباحاً، وُضعت خراطيم المياه ومعدات أخرى تابعة لقوات الأمن في وسط مينسك وتعرض الاتصال بشبكات عدة على غرار تطبيق تلغرام الذي يستخدمه المتظاهرون للتنسيق في ما بينهم، إلى اضطرابات. ومُنع الوصول إلى الساحات الرئيسية ومحطات المترو والمباني الحكومية.

وكتبت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا من منفاها في فيلينوس على تلغرام «كل مسيرة هي تذكير بأن البيلاروسيين لن يستسلموا».

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