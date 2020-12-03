مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

المصدر: واشنطن- وكالات

قدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون أمام الكونغرس، لوضع تنظيم «الإخوان» على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأمريكية، إلى وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، قائلاً إن التنظيم «مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له». وأكد السيناتور الجمهوري مواصلة العمل «لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تموّل الإرهاب». وأوضح أن طرح القانون أمام الكونغرس، من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد. وأضاف: «خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة، إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط».

وتصنف دول عربية عدة، تنظيم «الإخوان»، باعتباره جماعة إرهابية، وأخيراً اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، التنظيم جماعة إرهابية منحرفة، لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: «جماعة الإخوان، جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب».

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