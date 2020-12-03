وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

المصدر: أ ف ب

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء أمس الأربعاء عن 94 عاماً في منزله في وسط فرنسا "محاطاً بعائلته"، كما أفاد مقرّبون منه وكالة فرانس برس، مؤكّدين بذلك معلومة بثّتها أولاً إذاعة "أوروبا-1".

وجيسكار ديستان، الذي أُدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب، كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة (1974-1981).

وهو معروف بقيادته عملية تحديث للمجتمع الفرنسي خلال رئاسته، والتي شملت السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، كما أنه كان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي.

وانتخب جيسكار رئيسا وعمره 48 عاما، وسعى لتحرير الاقتصاد والتوجهات الاجتماعية، غير إنه خسر محاولة للفوز بولاية جديدة أمام الاشتراكي فرانسوا ميتران.

وفي أوروبا، أقام جيسكار علاقات وثيقة مع مستشار ألمانيا الغربية سابقا هيلموت شميت، حيث وضعا معا أسس توحيد العملة الأوروبية.

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