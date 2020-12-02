النمسا تعلن عن استمرار إغلاق الفنادق والمطاعم حتى 6 يناير المقبل

المصدر: (د ب ا)

قالت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء إنها سوف تبقى على الفنادق والمطاعم مغلقة حتى السادس من كانون ثان/يناير المقبل، حيث سوف يتم منع السائحين الأجانب من زيارة النمسا خلال موسم عطلة نهاية العام.

وبالإضافة لذلك، سوف يتعين على المسافرين القادمين من دول تسجل أكثر من 100 حالة إصابة خلال الأسبوعين الأخيرين لكل 100 ألف مواطن، الخضوع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل بعد الوصول للنمسا.

ويأتي هذا الاعلان من جانب المستشار زباستيان كورتس بعد أيام من محاولة حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إبقاء منتجعات التزلج الأوروبية مغلقة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت النمسا، التي تحقق دخلا كبيرا من موسم السياحة في الشتاء، قد أعربت معارضتها لطلبات الدول الأوروبي الكبرى.

وقال كورتس إنه على الرغم من القيود المفروضة على السياحة، سوف يتم فتح منتجعات التزلج أمام المواطنين في 24 ديسمبر الجاري.

وأضاف كورتس، موضحا سبب عدم إمكانية إلغاء إجراءات الاغلاق الحالية بالكامل أن " الجائحة لم تنته. الفيروس مازال بيننا، وحالات الاصابة مازالت مرتفعة".

وعلى الرغم من ذلك، سوف تستأنف المحال وصالونات التزيين والكثير من المدارس عملها الاثنين المقبل، كما سوف يتم تخفيف إجراءات حظر التجوال.

وخلال موسم عطلات عيد الميلاد ابتداء من 24 ديسمبر الجاري، سوف يُسمح للمواطنين بالاحتفال في مجموعات صغيرة بحد أقصى 10 أفراد.

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