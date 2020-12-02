كمالا هاريس تحذر من أزمة جوع في الولايات المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت نائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس إن هناك "أزمة جوع في أمريكا الآن" بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها وعدت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحدي عندما تتولى مهام منصبها.

أكدت هاريس أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء أصبح أكثر إلحاحًا، مشيرة إلى الارتفاع المستمر في حالات كورونا، حيث أصبح الطقس أكثر برودة. وفقا لسكاي نيوز.

بالإضافة إلى فقدان مئات الآلاف من الأمريكيين، "تستمر حصيلة هذا الركود في الارتفاع في جميع أنحاء أمريكا"، بحسب هاريس.

وأشارت هاريس إلى العدد الكبير من الأمريكيين البالغين الذين لديهم أطفال ويقولون إن أسرهم تعاني من الجوع، والمعدل الأعلى من البالغين الذين يقولون إنهم يواجهون مشكلة في سداد فواتيرهم "الأساسية".

وشددت على أن الفريق الاقتصادي لإدارة بايدن سيضع الأولوية لمتابعة الإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد من اجل جميع الأمريكيين، وسوف "يبدأ العمل من اليوم الأول".

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