ترامب: الانتخابات شهدت أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق" بحسب روسيا اليوم.

ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصا تلقوا "اثنين أو ثلاثة أو أربعة" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".

وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجددا تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".

وأشار ترامب إلى أنه تم "إلقاء بطاقات التصويت"، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات.

وأضاف ترامب أنه "لدينا المئات من الإثباتات و الشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما نقول"، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، وقال: "في أي بلد نعيش؟ وأي انتخابات هذه؟".

وقال ترامب إن ما جرى في جورجيا كارثي، معتبرا أن "حاكم جورجيا كان عارا وأنه أخطأ حين أيده يوما ما".

وقال ترامب: يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز.

وتساءل ترامب، كيف لجو بايدن أن يتفوق على هيلاري كلينتون ويتخطى أصوات حصل عليها باراك أوباما في الولايات المتأرجحة وحتى بين الأمريكيين السود؟

وقال إن "هناك أشخاصا من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم"، وأضاف أن "هناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي".

وأضاف: "لم يأت أحد إلي ويقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ألقى القبض على الأشخاص الذين يقومون بالتزوير بشأن الانتخابات".

واتهم ترامب الإعلام وشركات التكنولوجيا بالمساهمة بفساد كبير في العملية، وقال إن "ماحدث محرج لبلادنا".

وقال ترامب إنه "رغم أن لدينا أدلة هائلة وأفضل المحامين لكن قضيتي كرئيس للولايات المتحدة من الصعب أن تصل للمحكمة العليا.. لدينا محامون عظماء لكنهم انسحبوا بسبب التهديدات الفظيعة".

وعما إذا كان سيعين مستشارا خاصا للتحقيق في قضايا الانتخابات قال ترامب:"نعم سأفكر في مدع عام خاص."

من جهة أخرى، قال ترامب إنه "لو أعيد انتخابه فسوف حقق اتفاقا سريعا مع إيران".

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