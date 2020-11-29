إقليم تيغراي يتحدى إثيوبيا ويتوعّد بالرد

المصدر: وكالات

قال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا في رسالة نصية لرويترز إن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش في الإقليم.

وأضاف في رسالته "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية".

وردا على سؤال من رويترز في رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني أن قواته ستستمر في القتال، أجاب دبرصيون "بالتأكيد. الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير".

ولم ترد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على ذلك حتى الآن. وفي وقت سابق، قال أبي إن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة وإنه سيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

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