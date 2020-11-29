مذبحة في نيجيريا قتلاها 43 مزارعاً

المصدر: أبوجا - أ.ف.ب

ذبح مقاتلو جماعة بوكوحرام 43 مزارعاً على الأقل كانوا يعملون في حقول الأرز في مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا وأصابوا ستة آخرين بجروح، وفق ما أفاد فصيل مسلّح مناهض للمتشددين.

وأفاد الفصيل المسلّح بأن المهاجمين كبّلوا المزارعين وذبحوهم في قرية كوشوبي.

وقال القيادي في الفصيل المسلّح باباكورا كولو «لقد عثرنا على 43 جثة، كلهم ذبحوا، وعلى ستة جرحى إصاباتهم خطرة».

وتابع «إنه من دون شك عمل نفّذته بوكوحرام التي تنشط في المنطقة وغالباً ما تهاجم المزارعين».

والضحايا هم عمال من ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غربي نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، وهم توجّهوا شرقاً بحثاً عن العمل، وفق القيادي في الفصيل إبراهيم ليمان الذي أكد حصيلة القتلى والجرحى.

وقال ليمان «هناك 60 مزارعاً تم توظيفهم لحصاد الأرز. ذبح 43 منهم وجرح ستة».

وأعلن فقدان أثر ثمانية آخرين يعتقد أن المتشددين خطفوهم.

وقال مالا بونو المقيم في المنطقة والذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ إن الجثث نقلت إلى قرية زابارماري الواقعة على بعد كيلومترين تمهيداً لمراسم الدفن التي ستقام غداً الأحد.

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