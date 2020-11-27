مقتل ضابط بوكالة سي آي إيه في الصومال

المصدر: أ ف ب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن ضابطاً في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قُتل في مواجهة في الصومال الأيام الأخيرة دون أن تكشف تفاصيل مقتله.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الضابط المخضرم كان عضواً في مركز الأنشطة الخاصة في الوكالة، وهو فرع شبه عسكري ينفِّذ بعض أخطر مهام وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وتوفي الضابط متأثراً بجروح أصيب بها خلال عملية الأسبوع الماضي، وفقاً لمحطة "سي إن إن".

ولم تعلِّق الوكالة علناً على هذه الوفاة.

ونشرت واشنطن نحو 700 جندي في الصومال لتدريب القوات الصومالية وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضد جماعة الشباب المتطرفة التي صنفتها واشنطن بأنها حركة إرهابية عام 2008.

وذكرت نيويورك تايمز أن العميل الأمريكي القتيل كان من قدامى المنخرطين في عمليات القوات الخاصة، وكان سابقاً عضواً في فريق النخبة "سيل تيم 6".

وأضافت الصحيفة أن إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها تدرس سحب جميع القوات الأمريكية من الصومال بحلول الوقت الذي يغادر فيه منصبه في 20 يناير.

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