إعفاء نصف أعضاء حكومة أرمينيا من مناصبهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعفى رئيس جمهورية أرمينيا باقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، 6 من 12 وزيرا في الحكومة من مناصبهم، بعد التوقيع في 9 نوفمبر على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وشملت الإقالات وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان، ووزير الدفاع ديفيد تونويان، ووزير الطوارئ فيليكس تسولاكيان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية زاروهي باتويان، ووزير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة أرايك هاروتيونيان. وفقا لروسيا اليوم.

واحتفظ وزراء صناعة التكنولوجيا الفائقة، والبيئة، والإدارة الإقليمية والبنية التحتية، والمالية، والصحة، والعدل بمناصبهم.

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