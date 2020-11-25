فرنسا تعلن رفع الإغلاق 15 ديسمبر

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء عن سلسلة إجراءات تخفف من الإغلاق المفروض لاحتواء كورونا مع اقتراب عيد الميلاد.

وأوضح ماكرون في كلمة متلفزة أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية" وبينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية أكتوبر ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل على أن تغلق أبوابها في الساعة 21,00.

في المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم وقاعات الرياضة.

وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم ولفترة ثلاث ساعات بدلا من كلم واحد وساعة واحدة فقط.

وفي الإطار نفسه، أعلن ماكرون أنه سيتم رفع الاغلاق يوم 15 ديسمبر واستبداله بحظر تجول على الصعيد الوطني من الساعة 21,00 حتى الساعة السابعة صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 ديسمبر من هذا الإجراء.

وأورد انه اعتبارا من منتصف ديسمبر، "سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وابتداء من 15 ديسمبر، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح أبوابها مع الالتزام بالمعايير الصحية.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى "مواصلة جهودهم" في التصدي لكورونا، إذ "رغم اننا ابطأنا انتشار الفيروس فإنه لا يزال موجودا".

وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية ديسمبر أو بداية يناير على أن تشمل "الأكثر ضعفا".

وإذ رجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية ديسمبر"، أكد أنه "يمكن استخدامها ما أن توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.

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