اليونان: تركيا تصعّد أنشطتها غير القانونية شرق المتوسط

المصدر: (أثينا - وكالات)

اتهمت اليونان، تركيا بتصعيد أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، منتهكة القانون الدولي وقانون البحار. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عبر «تويتر»، إن تركيا لن تتمكن من خداع الاتحاد الأوروبي بتصريحاتها لأنه ليس ساذجاً، مؤكداً أنّ أنقرة اتخذت خطوة أحادية بغلق نافذة الحوار، رغم إنكارها اتخاذ أي فعل من شأنه تغيير موقفها السلبي تجاه اليونان وقبرص، وتعهدها السابق بالاستجابة لدعوات الاتحاد الأوروبي.

وهذا هو التنديد اليوناني الثاني، خلال الأسبوع الجاري، إذ سبق وأدانت أثينا السبت سلوك تركيا الاستفزازي في البحر المتوسط، وتنقيبها في الجرف القاري داخل حدودها البحرية. وسبق أن دعت اليونان، عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى سحب سفينة التنقيب الخاصة بتركيا على الفور من الجرف القاري للبلاد.

وهدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء الماضي، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن تسوية الخلافات مع تركيا بشرق المتوسط. ومطلع الأسبوع الجاري، ضربت تركيا بالدعوات الأوروبية لوقف تجاوزاتها بمنطقة شرق المتوسط عرض الحائط، بإعلانها تمديد مهمة التنقيب في منطقة متنازع عليها مع اليونان.

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