ترامب يوافق على نقل السلطة ولا يقرّ بالهزيمة

المصدر: واشنطن - وكالات

في أول إقرار غير مباشر له بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمس، الضوء الأخضر لحصول فريق الرئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما بدأ الأخير بتسمية أعضاء إدارته الجديدة.

وتأكد أمس رسمياً فوز بايدن في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية في ضربة جديدة لترامب بعدما تأكد الأحد فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغان.

وكتب الحاكم الديمقراطي لبنسيلفانيا توم وولف على «تويتر» أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار «اكدت النتائج اليوم»، موضحاً أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية التي تضم 20 من الناخبين الكبار. وأظهرت النتائج النهائية تقدم بايدن بـ 81 آلف صوت بين 6,9 ملايين بطاقة اقتراع.

ورغم تخليه عن موقفه الرافض منذ أسبوعين للإفراج عن الدعم، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، إلا أن الرئيس الجمهوري لم يعترف بعد مباشرةً بفوز الديمقراطيين. وتوعد في تغريدة بمواصلة «المعركة»، فيما يستمر بتقديم الشكاوى القضائية لإثبات حصول تزوير في الانتخابات.

وكتب ترامب «أعتقد أننا سننتصر». لكنه قال إنه «من أجل مصلحة بلدنا، أوصي» الوكالة الحكومية المكلفة نقل السلطة بالقيام «بما يجب القيام به في ما يتعلق بالبروتوكولات الأوّلية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه». وسارع فريق بايدن إلى الترحيب بهذه الخطوة الضرورية لحصول «انتقال سلس وسلمي للسلطة».

ويستعد الديمقراطي لدخول البيت الأبيض في 20 يناير مع عديد من الشخصيات التي عملت في إدارة أوباما، مثل أنتوني بيلنكن الذي سيكون وزير الخارجية المقبل، وجانيت يلين التي ستتولى وزارة الخزانة. وسيعود وزير الخارجية الأسبق جون كيري أيضاً إلى البيت الأبيض بصفة مبعوث خاص للرئيس لشؤون المناخ، في مؤشر على الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف.

فريق جاهز

ولم يعد هناك من شكّ بأن بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. لكن إنكار الرئيس المنتهية ولايته لذلك يحرم الرئيس المنتخب من الوصول إلى معلومات مصنّفة سرية في المجال الأمني، لا سيما مسائل شديدة الحساسية متعلقة بالأمن القومي. وهو لم يتمكن من الشروع حتى الآن بالتنسيق مع فريق ترامب حول إدارة أزمة كورونا.

وقال بايدن بينما أعلن عن كبرى أسماء إدارته «أنا بحاجة لفريق جاهز منذ اليوم الأول»، مكوّن من أشخاص «ذوي خبرة ويجيدون التعامل مع الأزمات».

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