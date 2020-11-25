اللقاح الروسي بـ20 دولاراً وأوروبا تتعاقد مع «موديرنا»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

قال مطورو لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك في» الروسي وممولوه، أمس، إن اللقاح سيقل ثمنه عن 20 دولاراً للفرد الواحد في الأسواق العالمية، وإن موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج، خلال العام المقبل، فيما وقعت المفوضية الأوروبية عقداً مع شركة موديرنا الأمريكية، للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها.

وقال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي على «تويتر»، إنه يتكون من حقنتين، يقل ثمن كل منهما عن 10 دولارات، وإنه سيتاح مجاناً للمواطنين الروس. ونقلت وكالة رويترز عن كيريل دميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، إن موسكو وشركاءها الأجانب، لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة، بدءاً من العام المقبل، تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

وقال الصندوق السيادي ومركز جماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، في وقت سابق أمس، إن بيانات التجارب السريرية الجديدة، أثبتت أن فاعلية اللقاح تبلغ 91.4 في المئة، في اليوم الثامن والعشرين، وأكثر من 95 في المئة في اليوم الثاني والأربعين.

وأطلق صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه، إنتاج شكل جاف من لقاح «سبوتنيك- في»، ما يسمح بنقله إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

عقد مع «موديرنا»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أروسولا فون دير لايين، أمس، عقداً مع شركة موديرنا الأمريكية، للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر. وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي «يسرّني أن أعلن أننا سنصادق (اليوم) على عقد جديد لتأمين لقاح آخر».

وأظهر استطلاع أن 42 % من الألمان يودون تلقي اللقاح هذا العام، حال تمت الموافقة عليه. وقال 47 في المئة من المشاركين من جميع الأعمار، في استطلاع نشرت نتائجه أمس، أنهم لم يعودوا يودّون تلقي تطعيم هذا العام.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي، أن كانبيرا ستطلب على الأرجح من الأشخاص الراغبين في دخول البلاد، أن يتلقوا مسبقاً اللقاح ضد «كورونا». ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، بشأن القيود التي ستصبح سارية حين يطرح اللقاح ضد «كورونا» في الأسواق.

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