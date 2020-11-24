بايدن يعين شابة عربية في البيت الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمريكية من أصل فلسطيني لتكون ضمن طاقم موظفيه في البيت الأبيض إذا تم تنصيبه رسميا في يناير المقبل.

وقال فريق حملة بايدن في بيان رسمي إن ريما دودين ستتولى منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.

وتعمل، دودين، حاليا مديرة لمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، وهو أيضا مساعد لزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.

وستعمل دودين مع شوانزا غوف ولويزا تيريل، اللذان تم الإعلان عن ضمهما لفريق البيت الأبيض مؤخرا، على صياغة الوعود التي أطلقها بايدن في حملته الانتخابية إلى مسودات قانونية وتقديمهما إلى مجلس النواب والشيوخ.

ويتوقع أن تشكل صياغة حزمة دعم اقتصادي جديدة التحدي الأكبر أمام الفريق، وفقا لما نقله موقع "قناة 9" التابع لشبكة "أم أس أن بي سي".

وقبل هذا المنصب، عملت مستشارة لدوربين ومديرة أبحاث ومساعدة في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون في المجلس.

وتخرجت الأميركية فلسطينية الأصل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين.

وهي أيضا زميلة في "مركز ترومان للأمن القومي"، و"مجلس القادة الجدد"، وعضو سابق في "مجلس العلاقات الخارجية"، وعضو في جمعية "جينكينز هيل" المعنية بدعم النساء في السياسة.

وشاركت، دودين، من قبل كمتطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات من بينها حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.

وهي مؤلف مشارك لكتاب عن مجلسي النواب والشيوخ أصدره معهد "بروكينغز".

بدأت حياتها العملية قبل 14 عاما مع دوربين متدربة في مكتبه، ثم ارتقت "لتصبح واحدة من أكثر الموظفين الجديرين بالاحترام في كابيتال هيل"، بحسب بيان للسيناتور.

ويصفها البيان بأنها "ذكية وجديرة بالثقة وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين من كلا الحزبين"ن وفق قناة الحرة"..

وقالت حملة بايدن، التي كانت تعهدت من قبل بتشكيل فريق "يعكس تنوع أمريكا" إن التعيينات الجديدة تدفع بتوجهها لـ"ضمان حصول كل أميركي على فرصة عادلة".

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