بومبيو: دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام

المصدر: أبوظبي - وكالات

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم "الأحد"، على أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران.

وقال في مقابلة مع «العربية»: «واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة».

وكشف بومبيو عن أن هناك دولاً عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفاً «كنا نتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت».

كما أضاف أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران، مكرراً أن سياسة بلاده ثابتة تجاه طهران.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية شكلت تحالفاً للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، قائلاً «نبني تحالفاً لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.

أما في ما يتعلق بالملف العراقي، فأشار إلى أن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار، مضيفاً أن «العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران»، كما أوضح أن وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي.

ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، أوضح أن الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً.

وعن ملف الإرهاب وداعش، قال: «شكلنا تحالفاً تمكن من القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا».

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