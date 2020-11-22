بريطانيا تعلن غداً موعد انتهاء الإغلاق

المصدر: أ ف ب

يُعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غداً، أن الإغلاق، الذي فُرض في إنجلترا أربعة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لن يتمّ تمديده إلى ما بعد تاريخ الثاني من ديسمبر، بحسب ما قال مكتبه أمس.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن الإغلاق ستتبعه عودة إلى مجموعة من ثلاثة مستويات من القيود المحلية، في إطار خطة وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس خلال فصل الشتاء.

ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي في هذا الصدد غداً.

ونقل البيان عن متحدّث باسم داوننغ ستريت قوله إن القيود الحالية المفروضة على مستوى إنجلترا "ساعدت على إعادة السيطرة على الفيروس.. وخففت الضغوط على خدمات الصحة الوطنية".

ومع ذلك، حذّرت الحكومة أيضاً من أنه بدون الإبقاء على قيود محلية، فإن الفيروس قد يتسبب في إحداث فوضى قبل أن تُصبح خطط توزيع اللقاحات والاختبارات الجماعية سارية المفعول.

وأوضح المتحدّث الرسمي أن "هذا من شأنه أن يُعرّض التقدم الذي أحرزته البلاد للخطر، ويُهدّد مرّة أخرى بضغوط لا تُحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، فُرض إغلاق وطني لمدّة أربعة أسابيع في إنجلترا، ما أجبر السكّان على ملازمة منازلهم والشركات على الإقفال، بسبب موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.

وعانت بريطانيا أكثر من أيّ دولة أخرى في أوروبا من فيروس كورونا، مع تسجيلها أكثر من 54 ألف وفاة و14 مليون إصابة.

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