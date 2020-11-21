كازاخستان تبلغ روسيا بانسحابها من اتفاق التعاون لإطلاق الصواريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موقع " روسيا اليوم " عن أن جمهورية كازاخستان قررت الانسحاب من الاتفاق الموقع مع روسيا للتعاون في إطلاق الصواريخ من منطقة دومباروفسكي في مقاطعة أورينبورغ الروسية على حدود كازاخستان الشمالية.

وأكد الموقع أن وزارة خارجية جمهورية كازاخستان تعمل على إخطار الحكومة الروسية بنيّة كازاخستان الانسحاب من الاتفاق الموقع في أستانا في 15 أكتوبر 2015 للتعاون في إطلاق الصواريخ من منطقة دومباروفسكي باستخدام أرض كازاخستان المحاذية منطقة لسقوط الأجزاء المنفصلة عن الصواريخ" الفضائية والبالستية التي يتم إطلاقها من الجانب الروسي للحدود.

ولم يورد الموقع اية تفاصيل أخرى عن القرار وأسبابه أو إنعكاساته .

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