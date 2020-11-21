تركيا تصدر أمر اعتقال بحق 101 شخص بتهمة الإرهاب

أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات اعتقال بحق 101 شخص، من بينهم محامون، في عملية واسعة النطاق تستهدف نشطاء أكراد بتهمة «الإرهاب»، حسبما أفاد مصدر قضائي تركي. ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في ديار بكر، بالجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية، وإسطنبول وإزمير وأديامان، في إطار تحقيق يستهدف حزب «مؤتمر المجتمع الديمقراطي»، المتهم بصلاته مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشرطة اعتقلت 72 مشتبهاً فيهم على الأقل، من بينهم 24 محامياً.

وأوضح أن أربعة آخرين لم يتم توقيفهم، لأن الفحوص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وأدانت نقابة المحامين في ديار بكر الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها.

وقالت في بيان على تويتر: «نقابة ديار بكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبداً». وأضافت إن «هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر، وهي تدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني». (أنقرة - وكالات)

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