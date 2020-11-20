بايدن: اخترت وزير خزانة وسأعلن عنه قريباً

المصدر: (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس أنّه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديموقراطي وسيكشف عن اسمه قريباً.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاوير "اتّخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 نوفمبر.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديموقراطي المنتخب أنّ اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاماً، وهي العضو الديموقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرنين.

وهذه التكنوقراطية المتخرّجة من جامعة هارفارد المرموقة، على دراية جيدة بوزارة الخزانة إذ كانت مسؤولة عن الشؤون الدولية في ظلّ إدارة أوباما قبل تعيينها في الاحتياطي الفدرالي. وقد كان مكلّفة بشكل خاص بملف تلاعب الصين بعملتها الوطنية (اليوان).

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