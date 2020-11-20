غيبريسوس متهم بدعم متمردي تيغراي

اتهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي، أمس، بمحاولة شراء أسلحة للميليشيات في إقليم تيغراي، وهو ما نفاه غيبريسوس لاحقاً. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا في بيان بثه التلفزيون: «هذا الرجل عضو في تلك المجموعة ومجرم»، ودعا لعزله من منصبه.

واتهم جولا، غيبريسوس باستغلال مكانته الدولية للحصول على دعم دبلوماسي وسلاح للميليشيات، وقال: «يبذل ما في وسعه لدعمهم، نظم حملات لحمل الدول المجاورة على إدانة الحرب. عمل على تسهيل وصول السلاح لهم».

ولاحقاً، نفى غيبريسوس دعم أحد طرفي النزاع في بلاده.يشار إلى أن غيبريسوس عمل وزيراً للصحة ووزيراً للخارجية في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من 2005 إلى 2016. وحكمت الجبهة البلاد لعشرات السنين بوصفها أقوى تكتل في الائتلاف إلى أن تولى رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه قبل عامين.

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