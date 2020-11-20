عمران خان في زيارة «تاريخية» لأفغانستان

المصدر: (كابول - وكالات)

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرئيس الأفغاني أشرف غني، في أول زيارة رسمية له إلى كابول، أمس، مركزاً على مباحثات السلام المستمرة مع حركة «طالبان» الإرهابية.

فضلاً عن بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين الجارتين المتناحرتين. وصف غني زيارة خان بأنها «تاريخية»، بينما أكد رئيس الوزراء الباكستاني للزعيم الأفغاني أن حكومته «ستفعل كل ما بوسعها» للمساعدة في خفض العنف في الدولة. تأتي الزيارة في وقت حرج بالنسبة لأفغانستان، فيما يعقد مفاوضو حكومة كابول وطالبان مفاوضات بوساطة أمريكية، لوضع مسار للبلاد ما بعد الحرب. ولم يتحدث أي من الزعيمين عن إعلان هذا الأسبوع من واشنطن بشأن تسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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