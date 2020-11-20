تنديد أوروبي بالتدخل التركي في قره باغ

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

رحب الاتحاد الأوروبي أمس بوقف القتال في ناغورني قره باغ، لكنه ندد بتدخل قوات أجنبية. وقال أحد المشاركين في اجتماع أوروبي إن دعم تركيا العسكري لأذربيجان ومشاركة مقاتلين أجانب «كانا حاسمين».

ودعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف «إلى الاستمرار باحترام صارم لوقف إطلاق النار لتجنب خسائر بشرية جديدة، وسيتابع عن كثب تطبيق تدابير وقف إطلاق النار ولا سيما ما يتعلق منها بآلية المراقبة». وشدد على أن «وقف القتال ليس سوى مرحلة أولى لوضع حد لنزاع مستمر منذ فترة طويلة».

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