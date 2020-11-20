بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي مضيفا أن ما يفعله ترامب قد يسبب انتكاسة في تاريخنا .

وقال بايدن: إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب : مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال بايدن للصحافيين "لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية".

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