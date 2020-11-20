بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي مضيفا أن ما يفعله ترامب قد يسبب انتكاسة في تاريخنا .

وقال بايدن: إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب : مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس إنّه لن يفرض إغلاقاً وطنياً شاملاً لكبح انتشار كوفيد-19 على الرّغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال بايدن للصحافيين "لا توجد ظروف أرى أنها تتطلب إغلاقاً وطنياً شاملاً. أظنّ أنّ ذلك سيؤدّي إلى نتائج عكسية".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى