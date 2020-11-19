«الصحة العالمية»: لا حاجة للإغلاق إذا تحققت هذه النسبة من ارتداء الكمامات

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن مدير شؤون قارة أوروبا في منظمة الصحة العالمية د. هانز كلوغ، اليوم الخميس، أن هناك «مؤشراً صغيراً» على تباطؤ عودة ارتفاع حالات «كورونا» في المنطقة.

سجلت 1.8 مليون حالة «كورونا» الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف عن أكثر من مليوني حالة الأسبوع السابق عليه.

وقال كلوغ «علينا أن نرى الضوء في آخر النفق، لكنها ستكون 6 أشهر صعبة». وأضاف أنه بإمكان الناس تجنب قيود الحد من التفشي الأكثر صرامة، إن كانوا أكثر استعداداً للالتزام بالتوصيات.

وأوضح «إن وصل وضع الكمامات لنحو 95 في المئة، فلن تكون هناك حاجة لأي إغلاق. لكن في ظل 60 في المئة أو أقل حالياً من استخدام الكمامات، من الصعب تجنب الإغلاق». كما حذر كلوغ الدول التي تخرج من الإغلاق أسرع من اللازم، من دون فرض إجراءات أخرى من أن فيروس «كورونا» سيعود. ودعا لنظام تدريجي لرفع القيود اعتماداً على معدل العدوى في المجتمع.

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمزيد من التكاتف والتضامن بين الأجيال المختلفة في ظل أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت ميركل في حوار عبر الإنترنت عن الوضع في قطاع الرعاية الصحية، إنه من المهم أن يراعي الجميع بعضهم بعضاً، وأن يتجنبوا أي اختلاط غير ضروري. وكما طلب شباب من خلال حركة «أيام الجمعة لأجل المستقبل» أن يراعي كبار السن حماية المناخ، دعت ميركل الشباب أيضاً إلى مراعاة كبار السن.

يشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضمن الفئات المعرضة بقوة لخطر الإصابة بـ«كورونا».

وقالت ميركل إن أشهر الشتاء تمثل حالياً وقتاً عصيباً في مواجهة الوباء، ولكن الأنباء عن تطوير لقاحات تعد إيجابية، لافتة إلى أنه لا يمكن سوى تمني النجاح للأوساط العلمية أن تعمل بشكل منتظم.

وأضافت المستشارة الألمانية: «من الممكن معرفة المزيد من الأمور في الربيع»، وأكدت أن من الممكن أولاً منح اللقاح للفئات التي تواجه خطراً، حيث إن فرق الرعاية الصحية لها الأولوية أيضاً في تلقي اللقاح.

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