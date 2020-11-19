خطوة غير مسبوقة.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور الجولان

المصدر: وكالات

زار مايك بومبيو، اليوم الخميس، هضبة الجولان المحتلة، ومستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، كأول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، في خطوة غير مسبوقة لوزير خارجية أمريكي.

وقال بومبيو خلال زيارته للمنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية "لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل".

وكان بومبيو كشف أنه سيزور الجولان، في خطوة تمثل خروجاً عن سياسات الإدارات الأمريكية.

وقال: "ستكون لدي فرصة اليوم لزيارة هضبة الجولان. كان أيضاً قرار الرئيس ترامب (في 2019) الاعتراف بها جزءاً من إسرائيل قراراً ذا أهمية تاريخية يمثل اعترافاً بالواقع".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، من إسرائيل، إن الإدارة الأمريكية ستعمل على حماية المنطقة من إرهاب النظام الإيراني.

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