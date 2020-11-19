اليونان تهدد تركيا بـ«العدل الدولية»

المصدر: أثينا - وكالات

هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،أمس، تركيا بأن بلاده ستحمي مصالحها إذا ظلت دعواتها للحوار دون إجابة.

وأضاف في حديث نقلته وكالة الأنباء اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله الأعضاء. وأضاف أنه يجب على اليونان وتركيا التفاوض، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن تسوية الخلاف سيكون عبر محكمة العدل الدولية. وأكد أن الإجراءات التركية قد قوّضت وحدة حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو» طوال العام الجاري.يشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة فاروشا في شمال جزيرة قبرص قبل أيام، كانت أثارت انتقاداً دولياً واسعاً.

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