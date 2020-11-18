هيئة رسمية في روسيا تكشف عن وجود سلالة جديدة من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هيئة رسمية في روسيا، أمس، عن احتمال وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في سيبيريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) أن رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا قالت: «نرى تغيرات معينة في البروتين (الفيروسي)».

وأضافت: «تجعلنا هذه البدائل التي تم تحديدها في سيبيريا نفترض أن هذه المنطقة تشهد البديل الخاص بها (من الفيروس) مع بعض التحورات».

يُذكر أن روسيا سجلت خامس أعلى رقم للإصابات بفيروس كورونا في العالم، بواقع أكثر من 1.9 مليون إصابة، وشهدت البلاد زيادة كبيرة في حالات العدوى خلال الأشهر الأخيرة.

وبدأ أول من أمس إغلاق لمدة أسبوعين في منطقة «بورياتيا» بسيبيريا في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وحذر مسؤول إقليمي بارز من أن المستشفيات هناك ممتلئة عن آخرها.

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