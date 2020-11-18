ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم انهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

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