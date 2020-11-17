بايدن يعلن عزمه على تأمين ملايين الوظائف

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن الاثنين عزمه على تأمين ثلاثة ملايين وظيفة "برواتب محترمة" بفضل التكنولوجيات والسيارات الكهربائية والطاقات الصديقة للبيئة، داعيا ايضا الى "الاسراع" في تقديم "دعم فوري" للاقتصاد على وقع القيود الجديدة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال في خطاب في مدينته ويلمينغتون بديلاوير "تقضي خطتنا بتأمين ملايين الوظائف برواتب محترمة في الصناعة وقطاع السيارات والسلع والتكنولوجيات التي سنحتاج اليها مستقبلا لضمان المنافسة مع بقية أنحاء العالم (...) سنشتري سلعا أمريكية".

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