«موديرنا» تعلن عن لقاح ضد «كورونا» بفعالية 94.5 %

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أمس، في بيان أن لقاحها التجريبي ضد فيروس «كورونا» أظهر فعاليته بنسبة 94.5 في المئة لتقليص خطر التقاط المرض، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك، لكن منظمة الصحة العالمية ترى أن اللقاح لن يكون وحده كافياً لمواجهة الوباء.

وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون هذا أحد اللقاحات الأكثر فعاليةً في العالم، شبيهاً باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبلغت فعالية لقاح شركة فايزر نسبة 90% أما اللقاح الروسي «سبوتنيك في» فوصلت نسبة فعاليته إلى 92%، وفق ما أظهرت نتائج أولية نُشرت الأسبوع الماضي. ولم يتمّ تسجيل إصابة أي شخص بشكل خطير من بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، مقابل 11 شخصاً في مجموعة الأشخاص الذين تلقوا دواءً وهمياً، وفق بيان شركة موديرنا.

وأشار البيان إلى أن حوالي 9 إلى 10% من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ظهرت عليهم أعراض جانبية بعد تلقي الجرعة الثانية مثل التعب والألم في العضلات أو الإحمرار حول نقطة الحقن. وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل «إنها لحظة حاسمة في تطوير لقاحنا ضد كورونا».

وإذا صادقت الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء على اللقاح، فإن سرعة تطويره ستشكل إنجازاً علمياً، إذ ستكون استغرقت أقل من عام من الظهور المرجّح للفيروس في الصين.

وأصبح لقاح موديرنا ثالث مشروع لقاح يخضع لـ «الفحص المتواصل»، بعد مشروعي أوكسفورد/‏‏أسترازينيكا ثم فايزر/‏‏بيونتيك مطلع أكتوبر.

هل يكفي؟

في جنيف، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أمس، أنّ لقاحاً لن يقضي بمفرده على «كورونا». وقال إنّ «اللقاح سيقوم بدور مكمّل للأدوات الأخرى التي لدينا، لكنه لن يكون بديلاً لها». وشدّد على أنّ «اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء».

وأوضح تيدروس أن إمدادات اللقاح سيتم تقييدها في البداية مع «إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وغيرهم من السكان المعرضين للخطر».

اللقاح الروسي

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أنه سيتم بناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لـ «كورونا» بعد اتفاق بهذا الصدد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ حكومته اتّفقت مع روسيا على شراء 10 ملايين جرعة من لقاحها «سبوتنيك-في» لعلاج «كورونا».

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