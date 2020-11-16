فرار 25 ألف إثيوبي من المعارك في تيغرا

المصدر: الخرطوم - وكالات

فر نحو 25 ألف إثيوبي من المعارك في تيغراي، فعبروا الحدود إلى السودان المجاور، حسب ما أفاد مسؤولون سودانيون، وبينهم إثيوبيون عائدون إلى مخيمات لجؤوا وعائلاتهم إليها هرباً من مجاعة شديدة منذ عقود. ولكي يعبروا النهر على حدود البلدين، استقلوا قوارب صغيرة مكتظة بالإثيوبيين المرهقين والمذعورين الباحثين عن الأمان. وقال جبرائيل، وهو مزارع يبلغ 40 عاماً، وصل إلى شرقي السودان هذا الأسبوع «أنا مليء بحزن لا يمكن وصفه، لأنني عندما غادرت (المخيم) قبل 20 عاماً، لم أفكر مطلقاً في أنني سأعود مجدداً كلاجئ بائس».

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