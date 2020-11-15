قبرص تندد باستفزاز غير مسبوق لأردوغان

المصدر: (نيقوسيا - وكالات)

اعتبرت جمهورية قبرص أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا بمدينة فاماغوستا في الشطر الشمالي لشبه الجزيرة، الذي يقطنه السكان الأتراك، تمثل «استفزازاً غير مسبوق».

وقال مكتب رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسياديس، في بيان: «حضور الرئيس التركي الاحتفالات بالذكرى الـ37 للدولة الزائفة (جمهورية شمال قبرص التركية) وزيارته إلى مدينة فاماغوستا المحاصرة، يمثلان استفزازاً غير مسبوق ويتناقضان بشكل كامل مع قراري 550 و789 لمجلس الأمن». وذكر البيان أن خطط أردوغان تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لعقد اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف لمناقشة التسوية في قبرص، ولا تسهم في خلق أجواء ملائمة وإيجابية لاستئناف المفاوضات حول حل القضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز