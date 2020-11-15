أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك قره باغ

أعلنت أرمينيا، أمس، مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية، ألينا نيكوغوسيان، عبر فيسبوك: «حتى الساعة، تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكرياً، من بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها».

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن المسؤولة الأرمينية قولها، إن عملية تبادل الجثث مع أذربيجان، لا تزال في بداياتها، مشيرة إلى أن «الأطراف المتحاربة، لا تمتلك حتى الآن أرقاماً نهائية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز