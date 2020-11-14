4 علامات خفيفة لكورونا لا ينبغي تجاهلها

المصدر: وكالات

يدرك العديد منا بالفعل أن علامات الإنذار المبكر للإصابة بفيروس كورنا "كوفيد-19" تشمل السعال المتواصل والحمى وفقدان حاستي الشم والذوق والشعور بضيق التنفس، بينما هناك أعراضاً خفيفة أقل شهرة كشف عنها أخيراً مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19. بحسب سكاي نيوز عربية

وسلّط تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على 4 أعراض خفيفة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عنها دراسات ومصابون، مشددة على ضرورة الحصول على استشارة طبية لدى ملاحظتها:

آلام في البطن

أبلغ بعض مرضى "كوفيد-19" بتعرضهم لآلام في البطن قبل ظهور باقي الأعراض المعروفة للمرض.

وأشارت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن المرضى قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

وحلّل الباحثون في هذه الدراسة بيانات 204 مريضا مصابين بكورونا بمقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5 في المئة منهم قد وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمي كالإقياء والإسهال.

التهاب في العينين

قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب ملتحمة العين قد يكون من أعراض الإصابة بكورونا، مشددة على أن العينين قد تكونان "بوابة" دخول الفيروس لجسم الإنسان.

ضباب الدماغ

من أعراض الإصابة بـفيروس كورونا والتي لا يعرفها كثيرون "ضباب الدماغ" أو الإرهاق العقلي، حيث أبلغ مصابون بتراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان في الجيوب الأنفية والصداع.

التعب الشديد

أبلغ مصابون بكوفيد-19 عن شعورهم بتعب شديد قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة، حيث ذكرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأميركية إلى أن ما يقارب 44 في المئة من الذين نقلوا للمستشفيات وثبتت إصابتهم بكورونا كانوا يعانون من التعب والإرهاق والغثيان، لدرجة عجز كثيرين منهم عن الوقوف.

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